Inter-Al Nassr 1-1 al 45? | Frattesi subito in gol | pareggio prima dell’intervallo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di-Al, primo test amichevole della tournée in Giappone (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka in questi primi 45 minuti di gioco. PARITÀ ? Osaka va in scena il primo tempo di-Al. Buon inizio dei nerazzurri, che prendonoin mano il pallino del gioco. Al quarto minuto, è Robin Gosens a rendersi pericoloso sulla sinistra dopo una verticalizzazione di Bastoni. Ma il suo pallone messo al centro non trova la deviazione in rete amica. Al 17? ci prova Lautaro Martinez su calcio d’angolo, ma il colpo di testa termina alto sopra la traversa. Dal 20? tanto Al-ci prova Fofana, che impatta contro un super Filip Stankovic, e poi Cristiano ...

OSAKA (GIAPPONE) - Esame Cristiano Ronaldo in Giappone per l'di Simone Inzaghi , che oggi (giovedì 27 luglio, ore 12.20 italiane) affronta in amichevole l'Al -di CR7 e dell'ex nerazzurro Brozovic allo 'Yanmar Stadium Nagai' di Osaka. Segui la ...... bocciatura pesante in casa InterI nerazzurri sono impegnati nell'amichevole contro l'Al -di ... SERVI! (@denzelinzaghi) July 27, 2023 L'unica mossa certa per migliorare l'attacco dell'è la ...Calciomercato.it vi offre il match dello 'Yanmar Stadium Nagai' trae Alin tempo reale. Formazioni ufficiali Al- InterAL: Al - Aqidi; Al - Ghannam, Madu, Alex Telles, Al - ...L’Inter roba il pari contro l’Al Nassr prima della fine del primo tempo. Al 44’ recupero palla nerazzurro con palla sulla destra per Dumfries. L’olandese va al cross in area dove Frattesi è tutto solo ...46' - Duplice fischio di Hiroyuki Kimura, finisce qui il primo tempo di Inter-Al Nassr! Uno a uno a Osaka: vantaggio al 24' di Ghareeb, la risposta nerazzurra è di Frattesi, al ...