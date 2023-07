Inter | 1-1 contro l’Al Nassr di Ronaldo | Frattesi in gol

(Di giovedì 27 luglio 2023) L’pareggia 1-1nella cornice dello Yanmar Stadium Nagai di Osaka. Simone Inzaghi lancia Davidenel ruolo di Henrikh Mkhitaryan, fermo per un riposo precauzionale a causa di una lombalgia da sovraccarico. Con Cristianoe l’ex Brozovic in campo, il più pericoloso è Talisca. Dai piedi del centrocampista brasiliano, nascono tutte le occasioni da gol del. Un suo colpo di testa al 20? impegna Stankovic, mentre al 23? è un suo assist pregevole a servire a Ghareeb la palla dell’1-0. Dopo una tripla occasione per Correa, Lautaro e Dumfries, l’pareggia con l’uomo più atteso al 44?: Dumfries crossa dalla destra e premia l’inserimento di Davideche in torsione di ...

Prossimo appuntamento per l'Inter il primo agosto contro il Psg a Tokyo, sempre live su Sky e in streaming su NOW