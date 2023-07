Insulta i Carabinieri ad Ischia e pubblica video su TikTok

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 27 luglio 2023)ade poitutto su: per lui una denuncia per diffamazione via web e foglio di via obbligatorioad, riprende e mette tutto su. Potrebbe sembrare uno scherzo ma è tutto vero. Un bizzarro episodio di auto-sabotaggio digitale ha coinvolto un giovane napoletano di 20 anni. Il fatto è accaduto la notte del sette luglio e il ventenne è alla guida della sua auto. Aveva il cellulare puntato sulla strada e sul suo cammino incrocia tre pattuglie dei. Nel frattempo preme sul tasto rosso ed ha avviato la registrazione con gli immediati insulti con il doppiaggio di una voce già molto nota sui social. Protetto dall’abitacolo, dai ...