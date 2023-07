(Di giovedì 27 luglio 2023) Prima amichevole in Giappone per l'Inter, che, nella giornata di oggi, giovedì 27 luglio, affronterà a Osaka l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e'ex Marcelo Brozovic. Un impegno che permetterà al tecnico di Simone Inzaghi, ancora alla ricerca di rinforzi sul mercato (i nerazzurri, in...

... fatto di giocatori aggressivi e di talento, Barella e Frattesi, Calhanoglu e, ... 1,90, otto gol nel campionato scorso, peraltro fuori persino all'inizio del 2024. Belotti non ...... fatto di giocatori aggressivi e di talento, Barella e Frattesi, Calhanoglu e, ... 1,90, otto gol nel campionato scorso, peraltro fuori persino all'inizio del 2024. Belotti non ...E' stata un'intuizione di Inzaghi, che dopo l'di Brozo ha spostato il turco in mezzo ... All'inizio potrebbe giocarsi il posto con(contratto in scadenza a giugno 2024 e trattativa ...

Infortunio Mkhitaryan, le condizioni dell'armeno Today.it

Si ferma Mkhitaryan tra le fila dell'Inter: il centrocampista armeno è stato vittima di un infortunio, salterà l'amichevole contro l'Al-Nassr ...Mkhitaryan: 'Siamo qui per lottare per lo Scudetto e andare più lontano possibile in Champions' Intervistato da Inter TV, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così della sua seconda stagione in nerazzurro. “ ...