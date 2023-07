Infortuni | cade da impalcatura alta 4 metri | operaio gravemente ferito a Milano**

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Milano, 27 lug. (Adnkronos) - Unè rimasto, poco fa a Milano, dopo essere caduto da unasulla quale stava lavorando in via Tortona. L'uomo, di cui non sono state rese note le generalità, avrebbe perso l'equilibrio precipitando da un'altezza di circa 4, riportando traumi alla testa, al volto, alla schiena e a una gamba. Sul posto, oltre a vigili del fuoco e polizia locale, sono intervenuti i sanitari dell'Areu 118, che lo hanno soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda.