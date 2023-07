Indonesia | Eni acquisisce gli asset di Chevron nel bacino di Kutei

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 27 luglio 2023) Eni annuncia l’acquisizione delle partecipazioni (inclusa l’Operatorship) dinei blocchi Ganal PSC (62%), Rapak PSC (62%) e Makassar Straits PSC (72%), neldi, East Kalimantan, nell’offshore dell’. Eni possiede già una quota del 20% come non operatore nei blocchi Ganal e Rapak. L’acquisizione è un passo importante in particolare perché permetterà di accelerare lo sviluppo del progetto a gas di Gendalo e Gandang, parte dell’Deepwater Development (IDD) nel Ganal PSC, vicino alla FPU di Jangkrik, con riserve di gas stimate in circa 2TCF. A ciò si aggiungono il giacimento a gas in produzione di Bangka, le scoperte di Gehem e Ranggas e il significativo potenziale esplorativo compreso anche ...