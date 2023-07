Incidente Barletta | scontro moto-auto | morti due ragazzi di 17 e 19 anni

(Di giovedì 27 luglio 2023) Loalle porte di Canosa di Puglia Due giovani di 17 e 19sonoin unstradale avvenuto nel tardo pomeriggio alle porte di Canosa di Puglia, in provincia di-Andria-Trani. Viaggiavano in sella a una. A investirli sarebbe stato un furgone Iveco. Da chiarire le modalità dell’. Sul posto sono intervenuti il 118, polizia locale e carabinieri. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

