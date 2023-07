Al momento dell'l'uomo guidava infatti il furgone della ditta del suo titolare, un Ford ... intervenuti sul posto insieme a quelli die di Rho. Durante la notte i militari hanno ...Alle 23 circa di ieri sera, i Carabinieri di Garbagnate Milanese insieme a quelli della Stazione die della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rho, sono intervenuti per un...Erano le 23 di lunedì quando i carabinieri di Garbagnate Milanese insieme con i colleghi die del Radiomobile della compagnia di Rho sono intervenuti per unstradale in via Kennedy a ...

Incidente a Solaro, moto sotto il camion, 48enne in ospedale Il Notiziario

Grave incidente stradale questo pomeriggio a Solaro in Corso Europa, la strada che collega con Cesate. Poco prima delle 16,30 si sono scontrati una ...Avrebbe compiuto 16 anni il prossimo 10 ottobre Valentino Colia, il ragazzo ucciso ieri sera mentre in bici attraversava le strisce pedonali a Garbagnate Milanese da un romeno, Bogdan Pasca, ...