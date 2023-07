Inchiesta plusvalenze | perquisizione nella sede dalla Sampdoria

Ancora guai per Massimo Ferrero . L'ex patron della Sampdoria è infatti indagato dalla procura di Genova nell'ambito dell'legata al giro didella Juventus . Secondo quanto si apprende, per l'accusa il club blucerchiato allora guidato dall'imprenditore di Testaccio avrebbe beneficiato di ......e interseca la profondatorinese sulla Juventus e la sua gestione. L'ipotesi è che sull'asse Torino - Genova, nel 2019 e 2020, si sia sviluppata una rete di affari per stimolare...I FILONI DELL'Sono due: i bilanci con le, ma anche alcune scritture private, quella che poi verrà ribattezzata 'manovra stipendi' . In modo particolare si cerca la carta 'che ...

Massimo Ferrero, ex proprietario della Sampdoria, è indagato dalla procura di Genova nell'ambito dell'inchiesta partita dopo l'invio da Torino delle carte sul giro di plusvalenze della Juve. (ANSA) ...L'autorità giudiziaria procede per "false comunicazioni sociali, emissione di fatture per operazioni inesistenti e dichiarazione fraudolenta mediante uso ...