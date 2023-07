Incendio alla ex Reggiani | fiamme da uno scantinato

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 luglio 2023) Bergamo. La prima colonna di fumo è stata segnalata verso le 17.30 di giovedì 27 luglioex, a causa di un. Immediato l’rme di chi si trovava in zona, che ha portato sul posto due squadre dei vigili del fuoco di Bergamo e la polizia locale. Lesono state ben visibili dagli automobilisti che percorrevano la circonvzione Plorzano e secondo una prima indicazione dei vigili del fuoco (intervenuti con due autopompe), il tutto sarebbe partito da unocontenente dei materiali di tessuto. Per sicurezza gli agenti della polizia locale hanno chiuso via Tito Legrenzi, per permettere le operazioni di spegnimento del rogo, nel quale non sono state coinvolte persone o cose. Alle 18.30 il traffico è tornato al suo normale ...