Incendi nel Sud Italia | fiamme anche in una pineta a Ugento Lecce

Le immagini dal vivo deglidi questi ultimi giorni sono state terribili e shockanti, hanno reso bene l'idea dell'incubo ... l'anziano di 96 anni conosciuto come 'Zi Decu', mortotentativo di ...Adesso è ufficiale Sport [ 27/07/2023 ]in tutta la provincia: duro lavoro per i vigili del ... E canadair in azione anche nella marina di Corsano, sempreBasso Salento, dove un incendio di ...... Picciano B; in cittàrione Cappuccini nei pressi di via Casalnuovo) e a Scanzano Jonico. In qualche caso le operazioni sono ancora in corso. Ieri, invece,a Timmari, in territorio di ...

Incendi al Sud, la situazione di oggi dalla Sicilia alla Calabria: ultime news in diretta Sky Tg24

Una costante attività di controllo e ricognizione del territorio, volta a supportare i Carabinieri e i Vigili del Fuoco nel fornire assistenza alla popolazione ...Il ministro per la Protezione civile e per le Politiche del mare, Nello Musumeci, nella sua informativa alla Camera in merito ai recenti eventi calamitosi (ANSA) ...