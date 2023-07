Incendi | Musumeci | Al Sud ondata di calore eccezionale con valori oltre ogni record

Ora piano di prevenzione": "Non si trovano Canadair, assurdo Ue non abbia flotta"Sicilia, dichiarato lo stato di crisi e di emergenza regionale "Sulle regioni meridionali , ...... trae forti alluvioni da nord a sud Italia. L'accusa al governo Meloni è quella di ... Eppure sia il ministro Gilberto Pichetto Fratin sia il ministro Nellohanno parlato di climate ...Intanto il ministro, renderà una informativa sulle 'recenti emergenze derivanti da eventi ... Il Parco Alta Murgia chiede rinforzi contro gliboschivi La Task Force Intanto, sempre sul ...

Incendi in Italia, le parole di Musumeci Adnkronos

(Adnkronos) – Dopo incendi, caldo record e maltempo in Italia, “in questo momento non è possibile fornire una ipotesi di quantificazione delle esigenze, considerato il territorio così vasto e consider ...Questo "ha favorito lo sviluppo e la propagazione di incendi". Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, nel corso dell'informativa urgente del Governo sulle ...