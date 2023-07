Incendi | le news Meloni | Italia messa a dura prova da roghi e maltempo

Il cambiamento climatico, visti i disastri che si stanno verificando tanto al Nord con nubifragi e venti rovinosi quanto al Sud condevastanti, è argomento di dibattito sempre più attuale. Anche la puntata di Zona bianca, il talk - show di politica e di attualità di Rete 4 condotto da Giuseppe Brindisi, si è aperta con il ..."Per gliboschivi, ieri ci sono state ben 35 richieste di concorso aereo: 15 in Sicilia, 12 in Calabria, 4 in Sardegna, 3 in Puglia, 1 in Abruzzo. Tutte le richieste possibili sono state ..."Il pilota dell'elicottero del servizio antincendio, in forza al Corpo forestale della Regione Siciliana, di cui non si avevano più notizie è vivo ed è già stato localizzato in prossimità della ...

Il Sud brucia, ritrovato vivo pilota elicottero disperso nel Siracusano - Incidente elicottero, Agenzia sicurezza volo apre un'inchiesta - Incidente elicottero, Agenzia sicurezza volo apre un'inchiesta RaiNews

Il grande gioco politico non è ancora cominciato, ma i meloniani di Vox sono diventanti insignificanti e il Psoe ha due seggi e un milione di voti in più: è vero che si possono vincere le elezioni e ...Madrid, 26 lug. (Adnkronos/Xin) - Incendio in Spagna nell'isola di Gran Canaria. Centinaia di residenti sono stati evacuati, oltre a numerosi bambini chi si trovavano nell'area per un campo estivo. Il ...