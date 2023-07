Incendi in Algeria | si aggrava il bilancio dei morti | sono 40

(Di giovedì 27 luglio 2023) La provincia di Bejaia la più colpita. I roghiormai domati ad eccezione di uno nella provincia di Skikda. Sei persone restano in gravi condizioni E’ salito a 40ildelle vittime degliche hanno flagellato il nord dell’. Le autorità hanno infatti confermato il decesso di altre sei persone nella provincia di Bejaia, la più colpita. Secondo le notizie di Radio Soummam, nella provinciamorte in tutto 28 persone e negli ospedali della regionericoverate sei persone in gravi condizioni. Stando a quanto confermato ieri dalla Protezione Civile algerinasotto controllo la maggior parte degliregistrati da domenica scorsa, “ad eccezione di uno a Ouled Atia, nella provincia di Skikda”. ...

