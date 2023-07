Incendi | Carfagna Az | ' fondi per prevenzione ci sono | si usino'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) Roma, 27 lug. (Adnkronos) - "Si parla tanto di prevenire gli, ma se i soldi cibisogna saperli spendere. Con il governo Draghi abbiamo stanziato nel 2021 100 milioni di euro a favore degli enti territoriali, di cui 40 per il 2022 e 40 per il 2023, per realizzare interventi dinelle aree interne: parte deili abbiamo assegnati noi, per gli altri che ha deciso il governo? Il Sud brucia, sarebbe gravissimo se se ne fossero dimenticati". Lo scrive su Facebook Mara, presidente di Azione e deputata di Azione-Italia viva.