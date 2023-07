Incendi al Sud | Musumeci | Migliora situazione elettricità | giù 15 mila utenze LIVE

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 27 luglio 2023) "Attualmente ladella corrente elettrica sembra essere in nettomento rispetto ai giorni scorsi e risultano disalimentate ad oggi meno di 15concentrate prevalentemente in provincia di Catania, soprattutto nell'area pedemontana etnea". Lo ha detto il ministro Nello, nella sua informativa urgente alla Camera. Meloni annuncia il varo di "un grande piano di prevenzione idrogeologico". La prossima settimana il Governo stanzierà le prime risorse per ammortizzare i danni