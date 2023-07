Incendi al Sud | in Puglia va a fuoco la pineta di Ugento | i bagnanti lasciano i lidi LIVE

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un vastoo è in corso a Torre Mozza, nel Salento ionico. Il timore è che le fiamme possano minacciare i villaggi turistici. In Sicilia "la situazione della corrente elettrica sembra essere in netto miglioramento rispetto ai giorni scorsi e risultano disalimentate ad oggi meno di 15 mila utenze". Così il ministro Nello Musumeci, nell'informativa urgente alla Camera. In Sicilia circa 250 milioni di danni. Giorgia Meloni annuncia il varo di "un grande piano di prevenzione idrogeologico"

Questo "ha favorito lo sviluppo e la propagazione di". Così Nello Musumeci, ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare, nel corso dell'informativa urgente del Governo sulle ...Un vasto incendio è in corso a Torre Mozza, nel Salento ionico. Il timore è che le fiamme possano minacciare i villaggi turistici. In Sicilia 'la situazione della corrente elettrica sembra essere in ......che si sono rivelati i velivoli con maggiori prestazioni per intervenire sul frontevengono ...e le conseguenze dei fenomeni estremi che dal 19 luglio hanno interessato l'Italia dal Nord al",...

CAGLIARI. E' stata un'altra giornata di incendi in Sardegna. Sono tredici i roghi che si sono sviluppati da nord a sud dell'Isola alimentati dal vento di maestrale. Per domare cinque incendi oltre all ...Un vasto incendio è in corso a Torre Mozza, la marina di Ugento, nel Salento ionico. Le fiamme stanno aggredendo la pineta. Sul posto sono al lavoro vigili del fuoco e protezione civile ...