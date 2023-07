In Spagna | hanno vinto quasi tutti L’analisi elettorale e gli scenari

(Di giovedì 27 luglio 2023) Al di là di qualsiasi simpatia politica e della bontà delle spiegazioni offerte, il leader di Vox, Santiago Abascal, è stato l’unico ad ammettere la sconfitta. Perché la passata domenica, 23 luglio, in, sembra che abbiano praticamente. Almeno, tra i partiti nazionali. C’è chi vince le elezioni (PP) e chi, probabilmente, vince la Moncloa (PSOE) Il Partido Popular guidato dall’ex presidente della Galizia, Alberto Nuñez Feijóo, ha festeggiato la vittoria delle elezioni – primo per seggi e per voto popolare – con una festa con dj in Calle Génova 13, lì dove c’è la sede dei popolari spagnolo. Mentre veniva lanciata una hit dopo l’altra, in un ambiente festoso (ma senza alcool) è apparso il candidato Feijóo insieme alla cuspide del partito. Con lui, Isabel Ayuso (presidentessa della Comunidad de Madrid e tra i ...

...fermato le app. C'è chi paga la pausa. E chi invita i fattorini a comprare le sue magliette termiche Fondata nel 2015 , Getir è attiva in Turchia, Regno Unito, Olanda, Germania, Francia,,...... chiudendo con 3 milioni di fatturato complessivo tra le 3 countries (Italia,e Francia) , e ... strategiche e tecnologiche tra cui lo sviluppo della tecnologia proprietaria Milky Way ,...Voglio ringraziare il maestro Ciro Carbone e la Fondazione Perugia checreduto nella nostra ...della chitarra " commenta il direttore artistico Ciro Carbone " con artisti provenienti da, ...

La Spagna non si sta piegando all'ascesa dell'estrema destra nell ... Euronews Italiano

Sassari. Anche da Sassari è possibile spedire i veicoli a due ruote in tutta Italia e in Spagna (per la sola città di Barcellona). Il nuovo servizio di SDA, il corriere espresso di Poste Italiane, si ...Lo si diceva per la prima semifinale e così è stato anche per la seconda: un Mondiale spettacolare ed imprevedibile per quanto riguarda la pallanuoto maschile in quel di Fukuoka. A raggiungere la Grec ...