In scooter sull’A3 con un neonato | identificati Potrebbero perdere il bambino

(Di giovedì 27 luglio 2023) In viaggio sull’Autostrada Napoli-Salerno con unin braccio. Il filmato – diventato virale sui social anche grazie alla diffusione sul profilo del parlamentare Francesco Emilio Borrelli – non è passato inosservato e ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. Alla fine è due improvvidi genitori sono statie denunciati. In autostrada incon L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

