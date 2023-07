In arrivo un weekend caldo | ma senza eccessi 

Leggi su agi

(Di giovedì 27 luglio 2023) AGI - Condizioni di tempo asciutto su gran parte dell'Italia grazie a un piccolo promontorio anticiclonico sul Mediterraneo centrale. Ultimodi luglio che vedrà tempo per lo più stabile al Centro-Sud e qualche temporale in più al Nord a causa di un flusso di correnti più umide dai quadranti occidentali. Fenomeni che partiranno soprattutto dai settori alpini ma che potrebbero coinvolgere anche le pianure. Temperature in aumento maassolutamente normale per il periodo ei picchi dei giorni scorsi. Secondo il Centro Meteo Italiano si fa largo l'ipotesi di un affondo instabile proprio nei primi giorni del mese di agosto. La distanza temporale è ancora elevata ma salgono le probabilità per un inizio del mese all'insegna di temporali e clima relativamente fresco, al momento nessuna particolare ondata di ...