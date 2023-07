Imprevisto a Mediaset | Pier Silvio Berlusconi interrompe le vacanze | beccato così

(Di giovedì 27 luglio 2023)le: come l’hanno– Cosa ci facevaal timone di un motoscafo con un look alquanto insolito? È la domanda che ha solleticato la curiosità di decine e decine di italiani. Le foto pubblicate dal settimanale «Chi» di Alfonso Signorini non sono affatto passate inosservate. Ecco dov’era diretto il noto imprenditore… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Dietrofront disu Barbara D’Urso: dove la vedremo inLeggi anche: Terremoto, dopo Barbara D’Urso via anche i suoi opinionisti: il retroscena ...

Le foto del settimanale Chi mostrano l'amministratore delegato dicon un look impeccabile ... in Costa Azzurra, è stata dettata da undi lavoro che ha reso necessario l'interruzione ...L'amministratore delegato fotografato al timone del tender della sua barca durante il suo soggiorno estivo con la ......meglio e passare un po' di tempo con lei lontano dalle ingerenze familiari ma l'è dietro ... in contemporanea alla messa in onda oppure on demand, sulla piattaformaInfinity . ...

Imprevisto a Mediaset, Pier Silvio interrompe le vacanze con Silvia Toffanin: in cravatta alla guida del motoscafo Today.it

In perfetto stile 007, Pier Silvio Berlusconi è stato fotografato a bordo del tender della sua barca. Una brusca interruzione per alcuni importanti impegni di lavoro. Le foto del settimanale Chi mostr ...L'amministratore delegato fotografato al timone del tender della sua barca durante il suo soggiorno estivo con la famiglia ...