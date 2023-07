Impresa Marini | è oro nel fioretto maschile | battuto l' americano Itkin

LA FINALE diE allora ecco che va in scena il match valido per il gradino più alto del ... Adesso, dopo questo oro che sa di, non rimpiangerà di aver preferito la scherma alla moda. ...Quest'anno aveva già ottenuto l' oro ai Giochi Europei di Cracovia , bissando l'col trionfo iridato in casa. Tommasocampione del mondo: il cammino a Milano . Un cammino impressionante,..., battendo in finale l'americano Nick Itkin per 15 a 13, oggi ha centrato il quattordicesimo oro mondiale del fioretto maschile azzurro. Il primo italiano a laurearsi campione del mondo era ...

Mondiali, impresa Marini: batte Itkin e conquista l’oro nel fioretto La Gazzetta dello Sport

L'azzurro conquista il titolo iridato individuale dopo aver vinto una tiratissima finale 15-13. “È stata una giornata durissima e indimenticabile” ...Sono bastate due partecipazioni ai Campionati mondiali e Tommaso Marini è già campione iridato. Dopo l'argento dello scorso anno, oggi sulla pedana dell'Allianz MiCo di Milano, il 23enne anconetano ...