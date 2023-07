Immissioni in ruolo personale ATA 2023 24 | 7 000 collaboratori scolastici | 0 DSGA TABELLE Ministero con i contingenti

(Di giovedì 27 luglio 2023) Partiranno a breve le procedure di immissione indelATA nell'anno scolastico/24: imminente la pubblicazione del decreto, poi il via alle domande su Istanze online. Tutto quasi pronto, anche gli Ufficiprovinciali accelerano con la pubblicazione delle graduatorie 24 mesi, quelle da cui si attinge per i ruoli. L'articolo .

Ieri l'informativa tra Sindacati e Ministero dell'istruzione e del merito sulleindel personale ATA nell'anno scolastico 2023/24: circa 10mila posti autorizzati su quasi 30mila posti vacanti. I posti che non saranno coperti con le assunzioni a tempo ...... durante la fase 1 hanno espresso rinuncia all'immissione inin altre regioni in favore della Regione Lazio; 13) Considerato che il numero diinrisulta inferiore rispetto ai ...... residuate alle operazioni di mobilità (effettuata sul 60% dei posti) e rimaste inutilizzate per lein(che, in Campania, sono state pari a zero), e temporaneamente assegnate in ...

Assunzioni Personale ATA 2023/24: le tabelle con i numeri e il commento della UIL Scuola RUA. Si è svolta ieri l’informativa relativa alle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2023/2024 per il pe ...che se non ottiene l’assunzione a tempo indeterminato nella provincia/regione di pertinenza delle relative graduatorie può dare disponibilità all’immissione in ruolo in una diversa provincia, o in più ...