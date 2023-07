Ilary Blasi | per il cinema è “Barbie fuori di testa” Ma Chanel dice no

(Di giovedì 27 luglio 2023) Soffia il vento dianche a casa di. Il film, da poco nelle sale, si candida già ad essere il successo dell’estate. Nella frenesia della visione della pellicola sono finite anche la conduttrice e le figlie. Il dress code per il? Ovviamente pink. Le vacanze diLacon Bastian Muller in BrasileA fine giugno si è conclusa l’esperienza dell’Isola dei Famosi e persono iniziate le ferie. A inizio luglio la bionda si è concessa una lussuosa vacanza in America Latina con il suo compagno, Bastian Mullier: una bellissima parentesi di amore e relax. Sui social laha concesso ai follower qualche scatto di coppia e molti look sexy. Tornata in Italia, trattamenti di ...

Una smagata comeinvece lo sapeva eccome ed era pronta a mescolarsi alle ragazzine barbieggianti, come testimoniano i suoi post su Instagram con tuta monospalla attillatissima rosa ...E questa volta non c'entra nulla la causa per ottenere il divorzio dall'ex moglie. ...Commenta per primoin giro per il mondo Francesco Totti nella ormai 'sua' Sabaudia. L'ex numero 10 della Roma è andato sul sicuro per vivere la prima estate con Noemi Bocchi ufficialmente al suo fianco. La ...

Quella che ruota attorno al film con Margot Robbie e Ryan Gosling è una delle più totalizzanti operazioni di marketing mai viste. Il rischio concreto è l'indigestione a tutto campo ...La Barbie mania ha contagiato anche i vip. Ilary Blasi con le figlie Isabel e Chanel Totti decide di andare al cinema e di rendere omaggio all'iconica bambola bionda con un tocco di rosa.