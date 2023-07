Il viaggio di Elkann | oltre il conformismo e contro i “lanzichenecchi” che in realtà non piacerebbero a nessuno

(Di giovedì 27 luglio 2023) Non chiedete, per carità di patria, se abbia ragione il piccolo borghese che parla ad alta voce, in tono scurrile, di calcio e di donne oppure il gran borghese che se la tira leggendo Proust, rigorosamente in francese e senza neanche i sottotitoli. Una disputa, in termini gramsciani tutta interna alla borghesia (quella del consumoquella della produzione, i figlii padri), che riesce a portare un po’ di gelo persino nella calura odierna. Ciò che stupisce nella prateria delitaliano, sempre attento a come si parla piuttosto che a quello che si dice, è non riuscire a separare il profeta dalla profezia: al netto dell’armamentario yuppie – dall’orologio (di cui la plebe, ainoi, era priva: che gente) all’agenda di cuoio, dalla camicia indossata malgrado il caldo (ci vogliono tre quarti di nobiltà per portarla senza ...

