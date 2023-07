Il turismo estivo in Italia secondo Tiqets | Paolo Fatone | «Folla nei luoghi iconici | ma attenzione agli outsider»

(Di giovedì 27 luglio 2023) Siamo già nel pieno della stagione turistica ined è l’occasione perfetta per fare un punto sui flussi dei turisti nel nostro paese, soprattutto dopo lo stop della pandemia. Ad aiutarci ci pensa– piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni – e, in particolar modo,, Regional Director Central, Southern Europe & GePo.(che di recente ha ricevuto un finanziamento da 60 milioni di dollari da Airbnb), ha infatti analizzato i dati relativi ai suoi utenti (ni e stranieri), raccolti nel semestre gennaio – fine maggio, per il periododi quest’anno. «Stiamo notando nel 2023 più del 93% di incremento di biglietti venduti rispetto al 2022. – ci dice subito...

