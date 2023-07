Il software per i medici di base che violava la privacy dei pazienti

Leggi su giornalettismo

(Di giovedì 27 luglio 2023) Un provvedimento che entra a gamba tesa sulla scorretta gestione dei dati sanitari dei cittadini, seppur con una sanzione economica che sembra essere poco attinente (per quantità) alla portata della stessa violazione. Il Garante dellaha multato – intimando l’azienda di modificare le modalità della gestione di questi dati “particolari” e la sua trasparenza – l’azienda che gestisce e sviluppa unutilizzato da oltre 7mila tradina generale e pediatri di libera scelta in Italia. I motivi di questa azione sono molteplici, con il programma – chiamato “Medico2000” – che risulta essere tra i più utilizzati nel nostro Paese per quel che riguarda la parte “gestionale”. LEGGI ANCHE > Perché gli attacchi informatici prendono di mira le aziende sanitarie pubbliche? Il provvedimento è datato 1 ...