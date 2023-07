Il Senato ha riconosciuto l’Holodomor come genocidio

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ilitaliano ha, con 130 voti favorevoli, nessun contrario e 4 astenuti. La mozione vincola il nostro Paese a «a promuovere in Italia e all’estero la consapevolezza e il ricordo di questa tragedia». La Russia ci aveva provato, con una nota dell’ambasciata a Roma, ma le pressioni sono state «rispedite al mittente» dal ministro degli Esteri, Antonio Tajani. Palazzo Madama, nel testo, identifica la «carestia deliberata» provocata dalle autorità dell’Urss nel 1932-1933 e del «dittatore sovietico Stalin». Passata alla Storia«Holodomor», che significa «morte per fame», ha causato un numero di vittime enorme, compreso dalle stime tra i sette e i dieci milioni. C’è poi un importante equiparazione: tra il tentativo di novant’anni fa di ...

