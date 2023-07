Il segreto del successo di Taylor Swift | «Miss Americana»

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 luglio 2023) È la country popstar che piace ad adolescenti e adulti. A 17 anni aveva già venduto oltre 5 milioni di dischi. I suoi brani sono sempre in vetta alle classifiche perché quello che canta appare vero e non programmato al computer per fare sensazione sui social. Essere la popstar più famosa del mondo senza fare rumore, in punta di piedi: è ciò che fa diil più grande «mistero» della musica contemporanea. Una ragazza come tante, una delle 4 mila anime che popolavano West Reading in Pennsylvania, che a 17 anni aveva già un centinaio di canzoni diligentemente annotate nel suo quaderno. Canzoni country, figlie di quella narrativache trasforma le piccole cose della vita quotidiana in strofe che tutti canticchiano lungo le autostrade o nel giardino di casa nella domenica dedicata al barbecue. La canzone country è ...