Il segno della libellula – Dragonfly | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di giovedì 27 luglio 2023) Ildrammatico del 2001 diretto da Tom Shadyack,con Joe che, dopo essere tornato al villaggio dove Emily lavorava, scopre effettivamentesua morte, ma ritrova sua figlia neonata, venuta alla luce poco prima del decesso di Emily. Nell’ultima scena del, vediamo Joe che, passati alcuni anni, gioca sorridendo in un campo di foglie insieme alla figlia sorridente. Joe Darrow è uno stimato e abile medico di pronto soccorso all’ospedale di Chicago che, dopo la mortemoglie, avvenuta in un incidente stradale nei pressi di un villaggio in Venezuela, dove la donna si trovava per prestare cure ai bimbi delle popolazioni locali, si è gettato a capofitto nel lavoro, per sopportare il ...