Il sarto torna su Netflix con la seconda stagione | il trailer e la data di uscita

...30 ai Giardini Marco Polo mentre giovedì 27Dj Tex in piazza Torre Santa Mar ia con il DjSet ... Lunedì 31 lo spettacolo si sposta in piazza Rovere, dove alle 21:30 andrà in scena "per ......Bianco il mercoledì sera con il karaoke alle 21.30 ai Giardini Marco Polo mentre giovedì 27... Lunedì 31 lo spettacolo si sposta in piazza Rovere, dove alle 21.30 andrà in scena "per signora"...Ilsu Netflix con i nuovi episodi dopo neanche due mesi dal debutto della sua prima stagione. Non a caso, la serie tv turca è una delle più viste del momento. Una popolarità travolgente, ...

Torna la fiera di Sant'Ermolao a Calci - Pisa LA NAZIONE

Il 5, 6 e 7 Agosto tre serate di spettacoli gratuiti tra comicità, tradizione e musica, tre giorni di mercato, artigianato, street food, luna park e arte ...Torna Undeground, la serata disco dance anni '70/'80/'90 firmata Pop Club Staff: venerdì 28 luglio 2023 torna la i Dj del PopClub Staff suoneranno la musica che da sempre ha animato le migliori serate ...