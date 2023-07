Il programma della 20 edizione delle Giornate degli Autori 2023

Dall'entitàclausola rescissoria al prolugamento contrattuale, in scadenza nel 2025, all'... Dettagli che si proveranno a sistemare in questo nuovo incontro ina breve. Lozano, resta in ...... l'accesso ad armi statunitensi di livello mondiale e il via libera per il suonucleare, compreso l'arricchimento dell'uranio in patria. Anche il capoCommissione Esteri e Difesa ...... come la scomparsapersona più cara. In momenti del genere, alcuni rivelano una forza quasi ... nella quale sarà alle prese anche con un nuovo...

Summer Jamboree 2023 a Senigallia: ecco il programma della settimana all'insegna degli anni Cinquanta il Resto del Carlino

MACERATA - Cantieri per asfalti, marciapiedi, manutenzioni, sistemazione di pozzetti e caditoie stradali, abbattimento barriere architettoniche. Il Comune di Macerata non si ferma ...In palio nel Giorno 3 ulteriori 23 titoli della 31ma edizione delle Universiadi Estive, posticipata a causa della pandemia dal 2021 al 2023, in corso a Chengdu, in Cina: oggi, lunedì 31 luglio, sarann ...