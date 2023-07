Il Papa ai giovani | non lasciate spazio ad egoismo pigrizia

(Di giovedì 27 luglio 2023) "Non ci sia posto nella vostra vita per l'né per la. Approfittate della vostra giovinezza per gettare, insieme con il Signore, le basi della vostra esistenza, perché il vostro futuro ...

"Cari giovani - prosegue il Papa - , Dio ha un progetto di amore per ciascuno di voi. Non abbiate paura della sua volontà, ma ponete tutta la vostra fiducia nella sua grazia. Per Lui siete preziosi e ...Un appello, quello del filosofo, teso alla piena realizzazione delle parole di Papa Francesco che '... nel suo unico viaggio da pontefice in Sicilia parlò contro la mafia e incitò i giovani a non avere ...

"Non ci sia posto nella vostra vita per l'egoismo né per la pigrizia. Approfittate della vostra giovinezza per gettare, insieme con il Signore, le basi della vostra esistenza, perché il vostro futuro ...Il Messaggio che Papa Francesco ha inviato ai partecipanti al Festival dei Giovani, in corso a Medjugorje dal 26 al 30 luglio ...