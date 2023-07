Il pane di Putin. Wagner e grano (anche gratis) per crescere in Africa

(Di giovedì 27 luglio 2023) L'offerta di forniture russe al posto di quelle ucraine e la misteriosa presenza di Prigozhin dominano il vertice Russia-di San Pietroburgo. A cui però partecipa solo una minoranza di leader. Venturi (AP): "Mosca rischia un passo falso: i governini ormai vogliono legami commerciali solidi, non l'aiuto umanitario una tantum"

...dai porti del Mar Nero interrompe un fiume di quasi 19 miliardi di chili di frumento per il, ...la Coldiretti sulla base dei dati del Centro Studi Divulga in riferimento alle dichiarazioni di...un fiume di quasi 19 miliardi di chili di frumento per il, mais, olio di girasole e altri prodotti destinati ai paesi poveri dell'Africa e dell'Asia. Proprio quei Paesi africani che ora...

Al vertice Russia-Africa di San Pietroburgo la maggior parte dei Paesi sceglie di non partecipare con una rappresentanza di primo livello. Venturi (Agenzia ...Il Cremlino inventa una realtà parallela sul grano, difficile da ingoiare per l’Africa. Mosca prova a sfruttare il forum Africa-Russia di San Pietroburgo per tagliare fuori l’Ucraina dal mercato ...