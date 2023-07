Il monito FMI per l’Italia | attenzione a manovra e ritardi PNRR

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 27 luglio 2023) Secondo le stime del Fondo Monetario Internazionale il PIL italiano crescerà dell’1,1% nel 2023 e dello 0,9% nel 2024, per poi aumentare temporaneamente all’1,1% nel 2025 (qui le stime più pessimiste formulate nell’ottobre scorso). L’economia italiana – spiega il Fondo in un’analisi – “ha resistito bene agli effetti della guerra in ucraina”, crescendo del 3,7% nel 2022, e “si dimostra resiliente agli shock avversi“, tuttavia “restano rischi al ribasso”. Il documento ha messo in luce anche che “politiche che finiscano per rallentare la riduzione del debito pubblico oprolungati nel ricevere i fondi nell’ambito del programma Next Generation Eu potrebbero sollevare problemi di finanziamento”. Secondo il FMI, inoltre, “la crescita dovrebbe entrare in una fase di rallentamento”. Proprio per questo il Fondo “incoraggia la tempestiva ed efficace attuazione del ...