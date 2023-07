Il monito di Mattarella sul clima | rinviato lo stato d’emergenza per il maltempo

(Di giovedì 27 luglio 2023) «Grecia e Italia possono creare un fronte comune per sensibilizzare l’Unione Europea, gli altri Paesi del Mediterraneo e tutta la comunità internazionale, al fine di agire più rapidamente ed efficacemente per contrastare gli effetti della crisitica». È il comunicato congiunto, tra Atene e Roma, dopo la telefonata del presiedente della Repubblica, Sergio, alla sua omologa Katerina Sakellaropoulou, il cui Paese è alle prese con decine di incendi. È uncontro i negazionisti, al governo e negli studi televisivi. Tanto più sentito da parte di un presidente siciliano che vede bruciare la sua terra. È l’isola l’epicentro dei roghi nell’Italia meridionale, sono stati mobilitati sette canadair e i voli dall’aeroporto di Catania sono ancora dimezzati. C’è anche la prima contabilità dei danni causati dai temporali e ...

'L'opera si regge su gambe tremolanti, quanto avviene a Bayreuth è un', dice oggi a Der ... Il leader leghista, sulla partecipazione del presidente della Repubblica Sergioe sull'...Un secondoal governo arriva sull'abuso dei decreti legge, che Fontana vorrebbe riportare in ... come ricordato anche recentemente dal presidente della Repubblica, Sergio. Non solo. "...Leggi Anche 'Combattere le zone grigie della mafia con la stessa fermezza dell'illegalità': ildinell'anniversario di via D'Amelio "Siamo stanchi delle censure che molte volte ...

Il monito di Mattarella contro i negazionisti del clima: “Per superare la crisi agire rapidamente” la Repubblica

ROMA — Non è da oggi che Sergio Mattarella esprime pubbliche preoccupazioni sul cambiamento climatico. L’ha fatto tante volte, dando forza ai giovani scesi in piazza. Ma ieri il comunicato congiunto s ...Una sveglia. E un monito, anche. Ai negazionisti del cambiamento climatico e, parallelamente, ai rispettivi governi. La presidente greca Katerina Sakellaropoulou e l'omologo italiano Sergio Mattarella ...