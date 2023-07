Il ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin | “Che ci sia un cambiamento climatico lo vedono tutti” Ma mette in dubbio che la causa sia l’uomo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) “Che ci sia undel sistema sulle piogge, sul caldo e così via, credo che ogni italiano se ne renda conto, ogni europeo se ne rende conto. Il dibattito a cui lei accennava è invece se è più dovuto a un fattore ciclico della terra o al. Questo lasciamolo agli studiosi”. È l’idea dele della Sicurezza energetica, Gilberto, che ospite a Start su SkyTg24, ha parlato degli eventi estremi che si sono registrati negli ultimi giorni. “Leggendo un po’ di tutto non so quanto sia dovuto alo aldella terra. Leggevo ieri sera che il riscaldamento della terra è iniziato da metà del secolo scorso, che ha la caratteristica di essere chiamato ‘il secolo breve’, è il ...