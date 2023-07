(Di giovedì 27 luglio 2023) La Farnesina sceglie le fatine ideate da Iginio Straffi per far conoscere le bellezze nascoste della Penisola. Ma sui social scatta l’ironia

...una rimodulazione tecnica e finanziariaaccordi a cui è stato possibile pervenire grazie all'impegno congiuntouffici tecnici di questa Amministrazione, di quelli regionali, del......e Affari Costituzionali si prevede che "le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione... La notizia arriva anche dalche sottolinea: "I fondi sono stati reperiti nella ...Lo si legge in una sintesi del piano di modifica del Pnrr diffusa dalAffari Europei alla fine della Cabina di Regia. Saltano 9 misure, da rischio idrogeologico a Comuni Interventi ...

Il Ministero degli Esteri si affida alle Winx per promuovere l’Italia nel mondo la Repubblica

"Il Festival Italian Screens non è solo un'iniziativa culturale per promuovere il cinema italiano nel mondo ma è anche una vetrina commerciale per il Paese". (ANSA) ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...