Il mercato crede all’Italia Ma non è solo merito di Meloni

(Di giovedì 27 luglio 2023) Quando alla fine di ottobre dello scorso anno Giorgiamise piede a Palazzo Chigi, i mercati trattennero il fiato. Come e dove avrebbe messo le mani il governo a trazione Fratelli d’Italia? E che assetto avrebbe assunto con l’Europa? Da battaglia o col ramoscello di ulivo tra i denti? A otto mesi dall’avvento della prima donna premier nella storia italiana, è tempo di fare due conti. E ammettere che alla fine i mercati hanno vissuto e forse stanno ancora vivendo, una luna di miele con Palazzo Chigi. Ma forse ilè anche degli Stati Uniti. I motivi per cominciare a perdere la fiducia di chi presta 400 miliardi di euro a uno dei Paesi più indebitati d’Europa (il contatore ormai gira sui 2.800 miliardi, ma ci sono di mezzo le misure pandemiche e anti-inflazione che hanno pompato il disavanzo) potevano essere tanti. Il fisco (qui l’intervista ...

A Palermo si respira entusiasmo. I colpi dimessi a segno del club rosanero stanno facendo impazzire i tifosi, come testimoniato dal ... Marconinella promozione: ecco le sue parole . Boom ...Verdone ci. 'Ieri sera con il Braga mi aspettavo una squadra che ancora si deve ritrovare. In ... L'arrivo di un goleador è sufficiente per completare il cerchio di uncertamente non ...Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se, un contributo ... 'Ildel lavoro è profondamente mutato: rider, lavoratori agricoli, lavapiatti, stagionali e ...

Britannici non più extracomunitari, un mercato 'falsato': non resta ... Calciomercato.com

Entusiasmo alle stelle a Palermo: volano gli abbonamenti. Ivan Marconi crede nella promozione in Serie A: Con questa proprietà è solo questione di tempo ...Nel consueto editoriale per "Calciomercato.com", Giancarlo Padovan commenta la decisione della FIGC di equiparare i giocatori svizzeri e britannici ai giocatori comunitari: ...