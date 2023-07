Il marito la maltratta | lei lo fa uccidere dal fratello

Presenti gli specialisti del Saf e […] Cronaca Mallare Mallare,la moglie: fermatoviolento di 81 anni Posted on 10 Aprile 2020 10 Aprile 2020 Author Redazione Nel primo ...Gli agenti del Commissariato di Foligno hanno notificato la misura cautelare del divieto di avvicinamento a un 35enne indagato per il reato di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie. ...Agli agenti, tempestivamente intervenuti in soccorso della donna, quest'ultima ha raccontato di essere vittima di maltrattamenti da parte del. Per tali motivi, atteso quanto constatato al ...

‘Mio marito mi maltratta’, fingono la rapina e uccidono di botte un 48enne a Rocca Priora: 3 arresti Il Corriere della Città

Moglie maltrattata negli anni La donna, quindi, molto probabilmente animata da questo movente, ha coinvolto il fratello, il quale, in compagnia di un complice, il 10 dicembre dello scorso anno ha ...Sembrava una rapina in casa invece Petrit Caka è morto per vendetta. La donna in manette con altre due persone: caccia al fratello esecutore latitante ...