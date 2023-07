Il male oscuro di Sinead O’Connor e il delicato ruolo dello psichiatra | da clinico posso capire

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) La triste parabola diha come sfondo un antica e pesante depressione, quelche ne ha minato l’esistenza testimoniata da quella drammatica intervista – appello nella quale descriveva il suo stato di buio crescente. La sua vicenda illustra bene come le fondamenta strutturali di una depressione maggiore, cioè non legata ad episodi della quotidianità, si posino sin dall’infanzia. Famiglia frammentata, lacerata. Madre violenta, bambina oggetto di maltrattamenti, come tanti melanconici la cantante ha descritto la situazione di oggetto precario che tanti pazienti condividono. Come ho più volte scritto, il melanconico patisce un antico fuori scena, un fuori squadra come dato costitutivo. Il depresso grave non è stato introdotto alla vita, non ha trovato forti mani che ne abbiano circoscritto e ...