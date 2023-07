Il libro del Principe Harry si lega ad un caso senza precedenti

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 27 luglio 2023) Secondo quanto avrebbe rivelato un noto tour operator ilSpare, autobiografia del, si sarebbeto ad un. Purtroppo, però, per il Duca di Sussex questa sorta di record non andrebbe ad elogiare il secondogenito del Re Carlo III d’Inghilterra. Piuttosto rappresenterebbe, come ha detto qualcuno, una vera umiliazione. Il secondogenito del Re Carlo III d’Inghilterra ha sempre trovato il modo di far parlare di sé dagli albori post adolescenziali. Qualche eccesso in gioventù, immagini compromettenti e diverse altre questioni non facevano che alimentare i gossip e far imbiancare qualche capello alla compianta nonna, la Regina Elisabetta II. Dopo il fidanzamento con Meghan Markle qualcuno ha pensato che il...