(Di giovedì 27 luglio 2023) Ore 13 di ieri,San, riunione del Consiglio di indirizzo, oggetto: nomina del nuovo soprintendente del Lirico partenopeo. Circa un’ora e il sindaco Gaetano Manfredi (per legge presidente first appeared on il manifesto.

Infine, si ridefinisce ilsanzionatorio, sia per gli operatori del settore che per i veterinari. 2. Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 del ...In generale penso che non sia buono per unprotrarre oltre un certo numero d'anni le funzioni di'. Lo ha dichiarato Pier Luigi Bersani , rientrato di recente nel Partito Democratico ...Da non credere, eh, ultras della "scienza" Secondo l'informazione di, il 97 per cento ... presidente e vice presidente delin carica. Silenzio imbarazzato. Simile a quello di Ketanji ...

Il governo sistema l’ex ad Rai Fuortes al Teatro San Carlo Il Manifesto

(Politica) Il Consiglio di indirizzo si è adeguato alla trattativa intavolata dal governo Meloni per liberare la casella e permettere a FdI di conquistare le redini della Tv pubblica. Una vittoria anc ...La questione relativa alla continuità territoriale continua a destare preoccupazione e interesse da parte di tutte le forze politiche. Al riguardo interviene anche l’esponente del PD, l’on. Giuseppe ...