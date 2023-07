Il governo riscrive il Pnrr | dal rischio idrogeologico alle ferrovie saltano interventi per 16 miliardi Fitto | «Nessun taglio | saranno tutti rifinanziati»

Pnrr, ilmodifica il piano: via libera dalla cabina di regia Ilil Piano nazionale di ripresa e resilienza. Con il via libera di oggi della cabina di regia presieduta dal ministro per gli Affari europei e il Pnrr, Raffaele Fitto, escono dal ...... Sergio Mattarella , ha parlato di Pnrr spiegando che nonostante la portata decisiva per il nostro futuro la sua attuazione non dipende da questoo di quelli precedenti ma dell'Italia. " L'...L'idea di un nuovo Ecobonus per le famiglie a basso redditi Ilassicura comunque da un lato che le risorse corrispondenti saranno riprogrammate per sostenere altri interventi "coerenti e ...

Pnrr, il governo riscrive il piano: modificati 144 obiettivi su 349. Ecco cosa cambia Sky Tg24

ROMA - Il governo italiano ha apportato modifiche significative al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), aggiornando ben 144 progetti dei 349 ancora da centrare fino al 2026. Queste revision ...Il governo ha modificato 144 progetti dei 349 inclusi nel Pnrr per raggiungere l'autonomia energetica sul territorio italiano entro il 2026.