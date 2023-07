Il gigante del lusso francese Kering compra 30% di Valentino per 1 | 7 mld

(Di giovedì 27 luglio 2023)e Mayhoola, il fondo del Qatar che controlla la maison, hanno stipulato un accordo vincolante per l'acquisizione da parte didel 30% di, per un corrispettivo cash di ...

L'accordo, spiega una nota diffusa dal gigante del lusso francese, prevede un'opzione per Kering per acquisire il 100% di Valentino non oltre il 2028. La transazione fa parte di una più ampia ......

L'accordo, spiega una nota diffusa dal gigante del lusso francese, prevede un'opzione per Kering per acquisire il 100% di Valentino non oltre il 2028. La ...Il gigante luxury guidato da François-Henri Pinault ha acquisito una quota della maison romana nell’orbita di Mayhoola for investments per 1,7 miliardi euro. L’accordo prevede un’opzione per salire al ...