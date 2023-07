Il flop di Macarena Olona | la ' Giorgia Meloni spagnola' naufraga alle elezioni

(Di giovedì 27 luglio 2023)ha sperimentato personalmente che i 'like' sui social non portano felicità, soprattutto quando si tratta di politica. Nonostante avesse mezzo milione di followers, ha fallito ...

Olona ha sperimentato personalmente che i 'like' sui social non portano felicità, soprattutto quando si tratta di politica. Nonostante avesse mezzo milione di followers, ha fallito ...Olona ha sperimentato personalmente che i 'like' sui social non portano felicità, soprattutto quando si tratta di politica. Nonostante avesse mezzo milione di followers, ha fallito ...

Il flop di Macarena Olona: la "Giorgia Meloni spagnola" naufraga ... Globalist.it

Nonostante avesse mezzo milione di followers, ha fallito miseramente alle urne con il suo nuovo partito "Camminiamo insieme" dopo aver rotto con Santiago Abascal e Vox.