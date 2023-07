Il Fisco assume 4 mila dipendenti | come presentare la domanda

(Di giovedì 27 luglio 2023) Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 23.59 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione dei due bandi, pertanto entro il prossimo 26 agosto, tramite il Portale unico del reclutamento “inPA” (https://www.inpa.gov.it/). Già il 4 settembre saranno fornite indicazioni sulla prova scritta. Sono le indicazioni sulaper lavorare con Agenzia delle Entrate. L’Agenzia infatti ha pubblicato sul suo sito internet (www.agenziaentrate.gov.it) due nuovi bandi di concorso per giovani laureati. “L’Agenzia – si legge in un comunicato – è pronta adre a tempo indeterminato 3.970 funzionari da destinare alle attività tributarie e 530 ai servizi di pubblicità immobiliare”. Le due selezioni, che seguono quelle già bandite quest’anno, rientrano nel piano assunzioni ...

... infatti, più semplici e rapidi, è chiaro che i contribuenti in debito con ile che possono ... cambiano anche le regole per i condomini, con l'amministratore di condominio cheil nuovo ...Con riferimento specifico alla concessione di prestiti, l'articolo 51, comma 4, lettera b ), del Tuir prevede che, ai fini della quantificazione del reddito in natura, " siil 50 per cento ...... nel caso di acquisto per successione, sicome costo di acquisto il valore definito o, in ... per ogni operazione, l'imposta dovuta e a versarla alin base all'aliquota corrente. Il regime ...

In ballo 4.500 posti: Agenzia entrate assume – lasiciliaweb lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

Previste 3.970 assunzioni di giovani laureati da destinare alle direzioni locali per la consulenza in materia fiscale. Poi 530 per i registri immobiliari ...Edwige Fenech battuta dal Fisco, che, dopo una battaglia durata ben 15 anni, potrà ottenere dalla nota attrice e produttrice ulteriori imposte ...