Il faccia a faccia tra le famiglie con figli disabili e la ministra Locatelli | “Paghiamo 700 euro al mese di cure e non abbiamo neanche la social card”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 luglio 2023) In visita in Liguria per incontrare una platea di associazioni di pazienti, il ministro per letà Alessandrasi è confrontata a Genova con il disagio espresso da chi aspetta da mesi che i Livelli essenziali di assistenza e di cura raggiungano i bambini in attesa di riconoscimento delle proprie patologie: oltre 1700 solo nell’ambito dei disturbi npsichiatrici e del nsviluppo. “Siamodi bambini che attendono tre anni per una presa in carico che dovrebbe essere garantita in otto mesi dal Sistema sanitario nazionale – spiega Marco Macrì, vigile del fuoco e papà di un bambino disabile –tra i 500 e i 700alperin regime privato che, sulla carta, dovrebbero essere garantite dal ...