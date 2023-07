Il concerto di The Weeknd ci ricorda che il vero Starboy è lui

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 27 luglio 2023) Alle 21 in punto qualcosa sta per succedere. Siamo all’Ippodromo La Maura, Milano: lungo la passerella che dal palco principale si snoda tra due ali di pubblico, un gruppo di ballerine velate, interamente vestite di bianco, si muove a passi lenti, affettati, come se si stessero preparando a un rito propiziatorio. C’è qualcosa di elettrico che attraversa i circa 80 mila che non hanno voluto mancare alla prima volta in assoluto di Thein Italia, arrivato – dopo qualche mese di ritardo, causa pandemia e riprogrammazione tour – per una doppia data organizzata da Live Nation del suo gigantesco After Hours til Dawn Tour, che porta in giro per il mondo i suoi ultimi due album, capaci di consacrarlo tra i top della scena pop mondiale. The– nom de plume di Abel Tesfaye, ancora per poco, come ha confermato ultimamente – sale sul palco avvolto in ...