Il Collegio | arrivano le Petolicchio Sisters

(Di giovedì 27 luglio 2023) Anna Maria e Maria RosaL’ottava edizione de Ilsarà sotto l’egemonia di due sorelle. A partire da domenica 24 settembre, i nuovi collegiali – catapultati nel 2001 – avranno infatti a che fare non soltanto con Maria Rosa, docente di matematica e scienze naturali di ritorno dopo una stagione d’assenza, ma anche con sua sorella Anna Maria, entrata in corsa nell’ultima annata per insegnare storia e geografia. Ad ufficializzare la “doppia presenza” sono state proprio le prof, attraverso un video pubblicato sulla pagina Instagram de Il. “Se tu lo vuoi, tu lo sarai una di noi: le“ canticchiano, infatti, Maria Rosa e Anna Maria sulle note delle Winx nel video (cringe) ...

Candidata alle Regionali nel suo, perde. Consolazione: diventa assessora. Di fronte ai ... È anche così che siai numeri di queste ore: tre vittime, quattro feriti, quattrocento ..., immediate, le rassicurazioni dal team von der Leyen. "La Commissione sta preparando ... commissaria responsabile per Salute e sicurezza alimentare che risponde a nome dell'intero... che contraddistingueranno il mese di agosto, dal Consiglio federale in programma oggi... In seconda posizione il Perugia , che dopo essersi vista accogliere daldi Garanzia del Coni ...L’ottava edizione de Il Collegio sarà sotto l’egemonia di due sorelle. A partire da domenica 24 settembre, i nuovi collegiali – catapultati nel 2001 – avranno infatti a che fare non soltanto con Maria ...Il Piacenza rimane in attesa di capire il proprio futuro, ma la data cardine sembra rimanere quella del Consiglio di Stato del 29 agosto, prima probabilmente ci sarà il Tar il prossimo 2 agosto ...